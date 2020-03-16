روسيا تغلق حدودها مع بيلاروسيا بسبب كورونا

أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم، إغلاق الحدود مع بيلاروسيا، للحيلولة دون عبور الأفراد، كإجراء احترازي بعد انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد عن طريق أشخاص جاؤوا من دول أخرى.

وقال ميشوستين -في تصريح أوردته وكالة "تاس" الروسية - "يجب أن نبذل قصارى جهدنا كي نمنع تطور الموقف كما حدث في دول أخرى، وما زلنا نغلق حدودنا تدريجيًا حسب انتشار الوباء، حيث فعلنا ذلك في البداية مع الصين وغيرها من الدول الآسيوية التي كانت أول من واجهت هذا التهديد".

وفي وقت سابق، أوقفت روسيا رحلاتها الجوية مع دول الاتحاد الأوروبي ومنعت دخول الأجانب عبر حدودها مع بولندا والنرويج، كما ألغت خدمة السكك الحديدية مع لاتفيا ومولدوفا وأوكرانيا، وأوضح ميشوستين: "أدخلنا كل هذه القيود حتى نتجنب إجراءات أكثر شدة في المستقبل".

وطلب رئيس الوزراء الروسي من الشركات الكبرى أن تستخدم مواردها من أجل مكافحة انتشار الفيروس، وأن تتخذ خطوات تضمن استقرار العمل في المؤسسات وأن تحمي موظفيها.

وكان وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، أعلن في وقت سابق، اليوم، أنّ 10% من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في روسيا قد تعافوا وغادروا المستشفيات، مشيرا إلى أنّه لا توجد حالات خطيرة بين المصابين الباقين.

وقال موراشكو، خلال مؤتمر صحفي، اليوم: "تم تسجيل 66 إصابة بفيروس (كورونا) في روسيا، و10% منهم غادروا المستشفيات، والباقون يخضعون للمراقبة ولا توجد حالات خطيرة بينهم".

وأضاف الوزير الروسي، أنّ خدمتي العناية المركزة والوقاية من الأمراض المعدية في البلاد وضعتا في حالة تأهب قصوى"، مؤكدا أنّ كل المؤسسات الصحية تعمل كالمعتاد.

وشدد موراشكو، على أهمية اتباع الإجراءات الوقائية والصحية وغسل اليدين والتقليل من حضور أماكن التجمعات وزيارة الدول، التي تشهد انتشارا للوباء.