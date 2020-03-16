مدبولي: السائحون بمصر سيسافرون عقب استكمال برامجهم المقررة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات صحفية منذ قليل، إنه سيسمح لضيوف مصر المتواجدين على أراضيها حالياً باستكمال برامجهم السياحية الراهنة، حتى يتم مغادراتهم للبلاد فق للتوقيتات المقررة في رحلاتهم.

وقال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إنه سيتمّ إلغاء رحلات السائحين المتواجدين خارج البلاد، والمقرر قدومهم لمصر في فترة تعليق الطيران، موضحاً أن تلك فترة تعليق الطيران من 19 حتى 31 مارس ستستغل في تعقيم الفنادق المنشآت السياحية.

وأضاف وزير الآثار، في تصريحات صحفية له، أن هدف تلك الإجراءات ضمان أمن وأمان وسلامة كل السائحين والمواطنين المصريين في تلك الظروف التي تعيشها البلاد.