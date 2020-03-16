هولندا: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 24 والإصابات إلى 1423

أعلنت هولندا، اليوم، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى 24 والإصابات إلى 1423 حالة، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وظهر الفيروس، في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

الاتحاد الأوروبي يعلن حزمة إجراءات لدعم أعضائه في مواجهة الفيروس

وفي سياق متصل، أعلنت مفوضة شؤون الصحة بالاتحاد الأوروبي ستيلا كرياكيديس، حزمة من الإجراءات لدعم الدول الأعضاء في مواجهة تفشي الفيروس، موضحة - في تصريحات عقب اجتماع مع الشركاء الأوروبيين عبر الإنترنت وذلك حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم - أنه سيتم تنسيق شراء مشترك للمعدات الوقائية ومعدات الاختبار وأجهزة التنفس.

وأكدت كرياكيديس، ضرورة إمكانية عبور البضائع الأساسية للحدود بأسهل طريقة ممكنة، مطالبة بتحقيق التضامن والتعاون.

جدير بالذكر، أن القارة الأوروبية تحولت إلى بقعة تفشي جديدة لفيروس "كورونا المستجد" مع تزايد أعداد حالات الإصابة والوفاة جراء الفيروس بوتيرة سريعة.