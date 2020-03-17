"تعليم كفر الشيخ": مليون جنيه للفائز الأول بالمشروع الوطني للقراءة

أكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنها وجهت إعلام المديرية، والإدارات التعليمية الـ13، بالإعلان عن المشروع الوطني للقراءة، الذي تطلقه مؤسسة البحث العلمي الإماراتية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وأوضحت أن المشروع، يتضمن 4 مسابقات، لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية في القراءة، وتهدف لزيادة وعي الطلاب بأهمية القراءة، في اكتساب القيم، وتحصيل المعرفة وإنتاجها، وجعل القراءة ممارسة يومية، لدى جميع المشاركين من الطلبة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في إطلاق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المشروع الوطني للقراءة، بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، ووزير التعليم العالي الأسبق الدكتور هاني هلال، ونائب وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، ونقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب خلف الزناتي، وعدد من القيادات التنفيذية بوزارات التربية والتعليم والتعليم العالي، والثقافة.

وقالت وكيل الوزارة، إنه سيجرى تخصص جائزة بقيمة مليون جنيه للفائز الأول من الطلاب، ونصف مليون جنيه للفائز الأول من كل فئة من الفئات الـ4، حيث يقسم الطلاب إلى 4 فئات، بحسب السنة الدراسية، فالصفوف من الأول للرابع الابتدائي فئة، ومن الخامس للسادس الابتدائية فئة، والمرحلة الاعدادية فئة، والمرحلة الثانوية فئة، بإجمالي جوائز مالية، تصل إلى 20 مليون جنيه.

وأكدت كشك، أن المشروع الوطني للقراءة، هو مشروع ثقافي تنافسي، مستدام يهدف إلى توجيه الأطفال والشباب، لمواصلة القراءة الوظيفية الإبداعية الناقدة، وإنتاج الجديد منها، وصولا لمجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر.

وأضافت كشك، أن الوزارة أوضحت، أن الأهداف الاستراتيجية للمشروع، هو تنمية الوعي بأهمية القراءة لدى المجتمع المصري، لتحقيق المشهد الثقافي المنشود، وتمكين الأجيال من مفاتيح الابتكار عبر القراءة الإبداعية الناقدة المنتجة للمعرفة.

وتعزيز الحس الوطني والشعور بالانتماء عبر دعم القيم الوطنية و إثراء البيئة الثقافية في المدارس والمعاهد والجامعات بما يدعم الحوار البناء والتسامح وقبول الآخر وتشجيع المشاركات المجتمعية الداعمة للقراءة، والعناية بكتب الناشئة عبر إثراء المكتبات ورفع الجودة، وتقديم مشروع ثقافي نموذجي مستدام، قائم على أسس عملية لتشجيع مشروعات مماثلة.