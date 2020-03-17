تعرف على إجراءات معاينة عقار آيل للسقوط

كشف اللواء ماهر هاشم، رئيس حى باب الشعرية، أن معاينة أي عقار آيل للسقوط تتطلب تقديم بعض الأوراق والمستندات، وفى حالة الضرورة يتوجه الحي مباشرة إلى موقع العقار للمعاينة دون انتظار لأي أوراق.

وأضاف هاشم لـ"الوطن"، أن معاينة العقار الآيل للسقوط تتطلب عدة مستندات أبرزها..

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-صورة عقد الإيجار أو التمليك.

-كشف مشتملات لآخر فترتين.

-صور فوتوغرافية لواجهة العقار وأماكن التصدعات بها.

وفيما يتعلق بطلب نقل ملكية ترخيص البناء، أشار رئيس حى باب الشعرية إلى أن الإجراءات المطلوبة تتلخص فى الآتي..

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-صورة من الرخصة.

-صورة من سند الملكية.

-صورة من التوكيل فى حالة الوكالة.