"تموين الأقصر" تكثف حملاتها على الأسواق لمنع التجار من رفع الأسعار

وجه محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، بتكثيف الحملات على الأسواق والمتاجر والمحلات العامة، لضبط الأسواق، ومنع التجار من احتكار السلع أو اخفائها، بقصد المغالاة في الأسعار، بدون مبرر، وذلك بالتنسيق مع رؤساء المدن والمراكز، والجهات المختصة.

وشدد محافظ الأقصر، على وكيل وزارة التموين بالمحافظة الدكتور تامر صلاح، بالتنسيق مع رؤساء المدن والمراكز الجهات الأمنية، لشن حملات، للتأكد من جودة السلع المعروضة للبيع، ومراقبة الغش التجاري، والتأكد من تاريخ صلاحية السلع، والتأكد من توافر المنظفات والمطهرات ومستلزمات الوقاية من الفيروسات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وإعداد تقرير يومي بذلك.

من جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالمحافظة الدكتور تامر صلاح، أنه على الفور، جرى تنفيذ حملات مكثفة على الأسواق والمتاجر، وكذلك المرور على أنشطة المواد البترولية والبوتاجاز، لمواجهة أي مشكلات أو عوائق تواجه المواطنين، وكذلك التنسيق مع مديرية الصحة "التفتيش الصيدلي"، ومباحث التموين، للمرور والتفتيش على الصيدليات ومحلات المستلزمات الطبية، للتأكد من توافر المطهرات ومستلزمات الوقاية من الفيروسات، ومنع الممارسات الاحتكارية إن وجدت.