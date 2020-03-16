للتوعية بكورونا.. طبيب فلسطيني يخطب الجمعة بالبالطو الأبيض

قال الدكتور بكر قندوس، أخصائي باطنة، إنه صعد للمنبر لأداء الخطبة بفلسطين، وإنه منذ تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا بفلسطين، خاصة في مدينة بيت لحم بسبب وجود حركة السياحة هناك دفع الأطباء لتكثيف المنشورات الطبية التوعوية للمواطنين، حول هذا الفيروس.

وأضاف أن مديرية الأوقاف بمحافظة طولكرم، تواصلت مع عدد من الأطباء، لإعطاء دروس في المسجد، لافتا إلى أن عدد من الأطباء ألقوا درس قبل الخطبة بالمساجد، وكان حديث طبي بحت عن الفيروس، ما لاقى استحسانا كبيرا بين الناس.

وأضاف أن المديرية، طلبت منهم بأن يكون الدرس قبل خطبة الجمعة، نظرا لوجود أعداد كبيرة من المصلين، موضحا أن النتائج إزاء هذه الخطوة جيدة، ولاقى قبول بين الناس، مشيرا إلى أن الدروس استمرت أكثر من مرة، ولكن الرسالة من خلال خطبة الجمعة، كانت مرة واحدة، نظرا لإصدار قرار بإغلاق كل المساجد.