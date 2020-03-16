بعد قرار "المركزي" خفض سعر الفائدة.. "الاستثمار القومي" يعقد اجتماعا عاجلا غدا

قال محمود منتصر نائب بنك الاستثمار القومي، لـ"الوطن"، إن مجلس إدارة البنك سيعقد اجتماعا عاجلا غدا، لبحث خيارات البنك، بعد قرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة.

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماع طارئ لها اليوم الاثنين 16 مارس 2020، خفض أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 % و10.25% و9.75% على التوالى.

وأوضح "منتصر" أن البنك يصدر شهادات الاستثمار (ب) التي يروجها بالنيابة عنه البنك الأهلي المصري التي يبلغ أجلها عاما واحدا، عبر فروعه.

ويعد بنك الاستثمار القومي أحد الأذرع الاستثمارية للحكومة ويتبع وزارة التخطيط.