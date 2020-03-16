عاجل.. ارتفاع عدد مصابي كورونا في إيطاليا إلى 27980

سجلت إيطاليا 3 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 349 حالة وفاة، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

وارتفع عدد المصابين الإجمالي في إيطاليا إلى 27980، فيما قال رئيس الوزراء الإيطالي، إن بلاده لم تصل إلى ذروة انتشار فيروس كورونا في البلاد، مؤكدا أن الأسابيع المقبلة ستشهد الخطر الأكبر.

وكانت إيطاليا سجّلت 252 وفاة جديدة بفيروس كورونا في منطقة لومبارديا شمالي البلاد، أمس.

وانتشر فيروس كورونا المستجد في أوروبا، إلا أن إيطاليا هي أكثر البلدان الأوروبية التي انتشر فيها الفيروس، حيث سجلت أكثر حالات الإصابة وكذلك الوفاة.

وانتشر فيروس كورونا المستجد في أوروبا، إلا أن إيطاليا هي أكثر البلدان الأوروبية التي انتشر فيها الفيروس، حيث سجلت أكثر حالات الإصابة وكذلك الوفاة.