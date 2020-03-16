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محمود مسلم

سبوتنيك: اكتشاف أول إصابة بـ كورونا لدى موظف بـ"الصحة العالمية"

كتب:

وكالات
07:33 م | الإثنين 16 مارس 2020
الصحة العالمية

الصحة العالمية

أفادت وكالة أنباء سبوتنيك في نبأ عاجل، باكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد لدى موظف بمقر منظمة الصحة العالمية في جنيف.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في جنيف أنها وحرصا على الصحة العامة قررت أن يعمل كافة موظفيها عن بعد باستثناء الذين لا يمكنهم أداء وظائفهم إلا من مقر المنظمة.

وأوضحت المنظمة، في بيان لها مساء اليوم الاثنين، أنه لن يكون هناك بعد ذلك حضور إعلامي بمقر المنظمة، ولكن ستتم المؤتمرات والإحاطات الصحفية عن طريق دوائر الفيديو والبيانات التي ترسلها المنظمة للصحفيين المعتمدين في جنيف بشكل معتاد.

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