التنمية المحلية: تشديد الرقابة على محال المنظفات لمنع التلاعب بالأسعار

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، أن وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي تواصل مع المحافظين، للتصدي بحزم للتلاعب في أسعار السلع الأساسية أو استغلال المواطنين.

وشدد، قاسم خلال مداخلة هاتفية مع قناة "TEN" على تنبيه الوزير بضرورة الرقابة على أماكن توزيع سلع المنظفات والمطهرات، لمنع التلاعب في أسعارها نتيجة لزيادة الطلب عليها في المحافظات المصرية.

وأشار قاسم إلى أن وزير التنمية المحلية أهاب بالمواطنين منع تناول الشيشة بعد تحذيرات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وطالب المحافظات باتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن ذلك.

وأوضح متحدث التنمية المحلية، أن حملات مكثفة على الأسواق تشمل مسؤولين من وزارات التموين والأجهزة المحلية والأمنية، مشيرًا أن موظفي الأجهزة المحلية لديهم ضبطية قضائية، من أجل ضبط الأسواق لمواجهة مظاهر استغلال المواطنين، سواء برفع أسعار السلع أو إخفائها، مشددًا على توافر كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة في الأسواق.