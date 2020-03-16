وزارة العدل الجزائرية تقرر وقف جلسات المحاكم بسبب كورونا

قرر وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي وقف جلسات محكمة الجنايات والجنح للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وذكر بيان لوزارة العدل الجزائرية مساء اليوم إنه "عملا بقرارات الرئيس عبد المجيد تبون، الرامية إلى اتخاذ التدابير الضرورية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وقرر وزير العدل توجيه مذكرة إلى الجهات القضائية والمؤسسات العقابية تتضمن اجراءات الاحتياط والوقاية الواجب اتخاذها في الفترة من 17 – 31 مارس الجاري.

وأوضح البيان أنه سيتم وقف جلسات محكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية، ووقف جلسات الجنح بالمحاكم والمجالس القضائية باستثناء تلك المتعلقة بالموقوفين المجدولة قضاياهم سابقا التي تجري بالحضور الحصري للأطراف دون الجمهور.