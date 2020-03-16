بالفيديو.. اشتباكات عنيفة بين أنصار عاشور وعطية داخل نقابة المحامين

اندلعت اشتباكات عنيفة بين أنصار سامح عاشور المرشح على منصب نقيب المحامين، وعدد من المعارضين له أمام مقر اللجنة العليا المشرفة على انتخابات المحامين.

جاء ذلك بعد أن حاول أنصار عاشور، اقتحام مقر اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات، ورددوا هتافات مضادة للمرشح رجائي عطية.

وتدخلت الشرطة سريعا لفض الاشتباكات ومنع أي محاولة للاقتحام.

ويترقب محامو مصر النتيجة النهائية لانتخابات النقابة، في ظل تمسك كل جبهة للمرشحين الأبرز على منصب النقيب، بأن مرشحهم هو الفائز وسط ترجيحات كبيرة بتقدم رجائي عطية على منافسه سامح عاشور.