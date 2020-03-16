هنا قامت ثورة 1919.. "أهل مصر" يقدم حلقة خاصة من المنيا غدا

يقدم الإعلامى سمير عمر، حلقة خاصة غداً الثلاثاء من برنامجه "أهل مصر" على قناة سكاى نيوز عربية، من محافظة المنيا، بمناسبة عيدها القومي الذي يوافق بعد غد، الأربعاء، تحتوي على 3 فقرات، الأولى عن علاقة المحافظة بدعوة التوحيد التي انطلقت على أرضها من منطقة تل العمارنة، على يد إخناتون، فى مواجهة رجال الدين من كهنة آمون، ويجرى سمير عمر لقاءات من داخل إحدى المقابر الشهيرة في تل العمارنة.

وتناقش الفقرة كيف أصبحت المحافظة ملتقى للأديان، إذ يوجد بها العديد من النقاط التي مرت عليها العائلة المقدسة في رحلة هروبها إلى مصر، وأبرزها دير جبل الطير، ويتجول البرنامج لأول مرة داخل المغارة التي اختبأت فيها العائلة، ويحاور راعي كنيسة السيدة العذراء في جبل الطير، ثم ينتقل البرنامج إلى قرية الشيخ عبادة، التي سميت على اسم الصحابي الجليل عبادة بن الصامت، الذي وصل القرية بحثا عن منزل السيدة ماريا القبطية، زوج النبي وأم ابنه إبراهيم، وبنى مكانه مسجدا تجول البرنامج فى جنباته، وداخل ضريح نجل الصحابي الشهير.

ومن الشيخ عبادة إلى البهنسا حيث تلقي الحلقة الضوء على المنطقة التي تسمى البقيع الثاني، لوجود قبور أكثر من 5 آلاف صحابي بها، بينهم 70 صحابيا شاركوا في غزوة بدر، واستشهدوا على أرض مصر في مواجهات مع الرومان.

وفي الفقرة الثانية، يكشف سمير عمر سر الاستعداد والتجهيز لثورة ديرمواس ضد الاحتلال البريطاني، والتي كانت أحد أسباب اندلاع ثورة 1919، ويجري حوارا مع حفيدين للدكتور خليل أبوزيد، قائد الثورة التي أحرقت القطار الإنجليزي بمن فيه، ومنهم المفتش "بوب"، وكيف اختلط دم الشهداء، بالعسل الذي كان يستعد التجار لنقله عبر القطار، ويكشف الحفيدان الكثير من أسرار الثورة بداية من التجهيز، وحتى صدور أحكام الإعدام.

وفي الفقرة الثالثة، يحاول سمير عمر استطلاع مستقبل المنيا، من خلال حوار مع المحافظ اللواء أسامة القاضي، الذى يعلن فيه العديد من الأخبار السارة لأبناء المحافظة.