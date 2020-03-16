وزير الإعلام للمواطنين: لن تنجح أي خطة لمجابهة كورونا دون تعاونكم معنا

قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إن السائحين الموجودين في مصر سيغادرون في توقيتاتهم المحددة، إلا إذا طلبوا المغادرة المبكرة، وذلك تعقيبًا على قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتعليق حركة الطيران بدءًا من الخميس المقبل وحتى 31 مارس لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأضاف "هيكل"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "العربية الحدث"، أنه سيتابع خلال فترة تعطيل الدراسة مع بقية الإجراءات الاحترازية الأخرى كافة، مثل عمليات التعقيم في المدارس والجامعات والمنشآت والأماكن والقرى السياحية، منتقدًا نزول المواطنين إلى الشوارع والتنزه والتزاحم رغم تلك الإجراءات.

وتابع مستنكرا: "رصدنا نزول الناس في الشارع رغم هذه الإجراءات، وخروجهم للأماكن العامة والتنزه وشرب الشيشة رغم الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم، وعدم وجود علاج للفيروس حتى الآن"، موضحًا أن أي خطة لن تنجح إلا بتعاون المجتمع مع الدولة لتقليل فرص انتشار الفيروس.