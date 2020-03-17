صور.. تدشين أكبر حملة لنظافة وتطهير المساجد في كفر الشيخ 

قال الشيخ سعد الفقي وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، إنه صدرت التوجيهات إلى جميع مديري الإدارات بتدشين حملة التطهير والنظافة بجميع المساجد، وذلك بالكلور والمواد المطهرة، مشيدا بالروح الطيبه وتعاون رواد المساجد من خلال تزويدها بالمطهرات والمشاركة الفعالة في نجاح الحمله التي تستمر يوميا في جميع المساجد تحت إشراف مديري الإدارات المختلفة.

وأضاف الفقي أن من أعمال البر دفع الضرر عن الناس وعدم الحاق الأذى بهم، مشيرا إلى أن روح التكاتف ليست غريبه على مجتمعنا خاصة عندما تتهدنا المخاطر، مشددا على جميع الأئمه بوقف كل الفعاليات والاحتفالات والاقتصار على أداء الصلوات الخمس وخطبة الجمعة، مؤكدا تفعيل قرار الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، بأن تكون الخطبه 15 دقيقة فقط مع الالتزام بعنوان خطبه الوزارة.

وتابع وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنه تقرر وقف العمل بدور المناسبات والمدارس القرانية والعلمية ومكاتب التحفيظ ولحين صدور تعليمات أخرى من الوزارة، وأن فريق التفتيش والمتابعه يجوب القرى والنجوع لمراقبة تنفيذ التعليمات بكل دقة.