اتصالات البرلمان: رصد 123 صفحة على مواقع التواصل للنصب باسم كورونا

حذر النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من حرب الشائعات التي تتعرض لها مصر حاليا من قبل قوى الشر على مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة لبث الرعب ونشر الأكاذيب خلال الفترة الحالية على وجه التحديد واصفا إياها بالسم القاتل.

وكشف رئيس لجنة الاتصالات عن استغلال قوى الشر لصفحات السوشيال ميديا، لنشر الشائعات والنصب باسم فيروس كورونا، موضحا أن الأجهزة المعنية، رصدت نحو 123 صفحة على مستوى الجمهورية للنصب على المواطنين بصفحات وهمية على السوشيال ميديا لتعقيم المنازل من فيروس كورونا وجرى إغلاقها.

وطالب رئيس لجنة الاتصالات من المواطنين، توخي الحذر بشأن الشائعات التي تثأر خلال تلك الفترة وعدم التعامل مع هذه الصفحات الوهمية التي تتدعي قيامها بتعقيم المنازل بالتنسيق مع وزارة الصحة برغم أنه لايوجد أي ترخيص أو اعتماد من الوزارة لمثل هذه الشركات للقيام بعمليات تطهير وتعقيم المنازل من فيروس كورونا.

وشدد النائب أحمد بدوي على ضرورة اتخاذ الأجهزة المعنية للإجراءات الصارمة، وتطبيق قانون الجريمة الإليكترونية رقم 175 لسنة 2018، لمواجهة عمليات النصب الإليكتروني من قبل الصفحات الوهمية أو ضد مروجي الشئعات على السوشيال ميديا.