نائب رئيس البنك الأهلي: أنصح القطاع الخاص بالتوسع بعد خفض الفائدة

قال يحيي أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلي، إن كل البنوك المركزية في العالم اتجهت لخفض الفائدة، مشيرًا إلى أن البنك المركزي اتخذ خطوة جريئة، نظرًا لأننا لسنا بمعزل عن العالم.

وأضاف أبوالفتوح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "MBC مصر" أن تخفيض الفائدة على الإقراض جاء لدعم القطاع الخاص لمواجهة الأزمة الحالية.

ونصح نائب رئيس البنك الأهلي الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتوسع بسبب خفض سعر الفائدة على الإقراض في البنك المركزي، مشيرًا إلى أنها فرصة جيدة لتوسيع الأعمال.

وأكد أبوالفتوح على ملء كل ماكينات الصراف الآلي فرصتنا الذهبية لاستخدام التطبيقات الذكية للخدمات المالية الاإلكترونية.