نادي القضاة يقرر غلق مقراته بالعجوزة والقناطر والإسكندرية والاستراحات

صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، أنه في سبيل قيام نادي قضاة مصر، باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، واتباع كل الإجراءات الوقائية للحد من التجمعات، خلال الأيام المقبلة، للتقليل من فرص العدوى بفيروس كورونا، والعمل على الحفاظ على صحة السادة القضاة، مرتادي مقرات النادي، وأسرهم.

قرر مجلس الإدارة برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، غلق فرع النادي النهري بالعجوزة، وفرع نادي القناطر، والنادي البحري بالإسكندرية، غلقا كليا، اعتبارا من باكر.

وإلغاء كل الفعاليات الخاصة بالصالون الثقافي، وحفلات عيد الأم، وكل الندوات، كما قرر مجلس الإدارة برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن رئيس النادي، غلق فرع النادي بشامبليون جزئيا، على أن يقتصر على الخدمات الضرورية للقضاة.

كما سيجري إخلاء استراحات نادي القضاة بشارع 26 يوليو، واستراحات المنشية بالإسكندرية، اعتبارا من يوم الخميس الموافق 19-3 -2020.

وسيتخذ النادي خلال فترة الغلق، جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة، لتعقيم المقرات، لمراعاة النظافة والسلامة والصحة العامة.

كما أمر المستشار محمد عبدالمحسن، بوقف استخدام أجهزة البصمة الخاصة بإثبات الحضور والانصراف بالنادي، واتباع كل الإجراءات الوقائية، والتقارير المعلنة من وزارة الصحة، بشأن الوقاية من فيروس "كورونا"، بالنسبة لمقر شامبليون ومكاتب الموظفين فيه، حفاظا على سلامة الزملاء المترددين.