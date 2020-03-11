نادي القضاة يرجئ صالونه الثقافي مع "موافي"

أجّل مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، الصالون الثقافي الخاص بالدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني ورائد الطب الباطني، الذي كان مقررا له غدا، للحديث عن كيفية الوقاية والتعامل مع أمراض الضغط والسمنة والسكر، لموعد لاحق، بسبب سوء الأحوال الجوية.

صرح بذلك المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة ورئيس اللجنة الثقافية، موضحا أنّه في ضوء ما أعلنت عنه هيئة الأرصاد الجوية من عدم الاستقرار بحالة الطقس بداية من الغد، تقرر تأجيل الصالون الثقافي غدا لموعد سيتحدد لاحقا.