للإبلاغ عن كورونا.. رقم ساخن جديد لوزارة الصحة

أعلن الموقع الرسمي الذي أطلقته رئاسة الوزراء "إيجيبت كير" للتوعية عن فيروس كورونا، عن رقم ساخن جديد لوزارة الصحة للإبلاغ عن حالات الاشتباه، أو الاستفسار عن هذا المرض.

ويهدف موقع "إيجيبت كير"، ليكون بمثابة متابعة حيه لحظة بلحظة لحالات الإصابة بهذا المرض، يهدف إلى توعية المواطنين بخطورة فيروس كورونا، عملا بمبدأ الشفافية، والوضوح مع الشعب.

ويرصد الموقع عدد حالات الإصابة بكورونا سواء في مصر أو العالم، بالإضافة إلى الرقم الساخن لوزارة الصحة، للاستعلام عن أعراض، وطرق الوقاية..

الرقم الساخن الجديد لوزارة الصحة

ووفقًا لموقع "ايجيبت كير" فقد خصصت وزارة الصحة رقم جديدًا للاستعلام عن فيروس كورونا بخلاف رقم 105، والرقم الجديد هو .15335