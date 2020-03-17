ترامب: أطلب من الأمريكيين عدم تخزين الأطعمة وأن يدعموا جيرانهم

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منشورا له على حسابه على "فيس بوك"، منذ قليل، يخاطب مواطنيه، ويقول: أطلب من جميع الأمريكيين، أن يتحدوا معًا، وأن يدعموا جيرانهم.

وأكد الرئيس الأمريكي، على الأمريكيين، بعدم تخزين كميات غير ضرورية من الطعام والأساسيات.

وأضاف ترامب: معا سنبقى أقوياء ونتغلب على هذا التحدي.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، في مؤتمر صحفي ، إن مرحلة تطوير اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بدأت، واصفا بالنتائج بالـ"واعدة". وأضاف ترامب، أن الفيروس قد ينتهي في يوليو أو أغسطس المقبلين، إذ جرى القيام بعمل جيد.

وأكد الرئيس الأمريكي، أن خيار فرض حظر التجول في البلاد ليس مطروحا في الوقت الحالي، قائلا إن قصارى الجهود يتم بذلها لأجل تطويق الوباء.

وأضاف أن الإدارة الأمريكي، توصي الأمريكيين؛ بمن فيهم الأطفال ومن يتمتعون بصحة جيدة، بأن يبتعدوا عن التجمعات التي تزيد عن عشرة أشخاص.