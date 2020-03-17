صور.. مرافق الغربية تشن حملة مبكرة على المقاهي لمنع الشيشة

شنت شرطة مرافق الغربية، حملة مكبرة على المقاهي بمدينة طنطا، لضبط العديد من إشغالات الكافيهات والمحلات المخالفة ومنع الشيشة بالمحال العامة والكافيهات.

وذلك بناء على توجيهات اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، ورئاسة العقيد وسيم قنديل مأمور قسم شرطة مرافق الغربية المقدم محمد علي وكيل القسم.

وكان محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، أصدر قرارا بعدد من الإجراءات لمواجهة خطر مرض الكورونا، تضمن غلق دور المناسبات وقاعات الأفراح حتى نهاية شهر مارس، منع تقديم الوجبات والمشروبات داخل المطاعم والمقاهي، ومنع تدخين الشيشه في المقاهي، وغلق المحلات التي لا تتبع تعليمات النظافه العامة، ورفع كافه الإشغالات والأسواق العشوائية وتطهير أماكنها، وتطهير المباني الحكومية والمساجد والكنائس ومداومة تهوية الغرف.