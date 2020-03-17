رئيس "حماية المستهلك": عقوبات رادعة ضد استغلال بعض التجار للمواطنين

قال اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن غرفة العمليات التابعة للجهاز، مستمرة منذ صدور تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهه بضرورة اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه المستغلين الظروف والإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، التي تتخذها الدولة.

وأضاف خلال اتصال عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه يجرى تلقي شكاوى المواطنين عبر الخط الساخن، موضحًا أنه وصلت عدد البلاغات إلى 210 بلاغ حتى الآن، وهناك فريق عمل من جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لمباحث التموين والرقابة التجارية والتموينية، للتواجد بالشوارع والمناطق، التي نتلقى منها بلاغات، لاتخاذ عقوبات رادعة وإجراءات قوية ضدها.

وأشار إلى أن فرع جهاز حماية المستهلك بالفيوم، ضبط مكان لبيع كمامات ومستحضرات مجهولة المصدر، استغلالا للمواطنين المترددين وجرى التحفظ عليها، كما أنه جرى ضبط مصنع للكيماويات ينتج مستحضرات مجهولة المصدر بالإسكندرية، ومنذ قليل في منطقة 6 أكتوبر، جرى ضبط مصنع للمكملات الغذائية مجهولة المصدر، يحتوي على 3 أطنان مواد خام و285 منتج نهائي مجهول المصدر.