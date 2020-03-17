حسين فهمي يدافع عن المهرجانات: أغاني ناجحة ويجب احتوائها بدلا من المنع

علق الفنان حسين فهمي على أزمة إلغاء أغاني المهرجانات ومنع غنائها، قائلا "أزمة ملهاش لازمة والفنان هاني شاكر صديق عزيز ولكنني كنت أرى ضرورة احتواء مطربي المهرجانات".

وأضاف في حواره ببرنامج "مساء DMC" المذاع على قناة "DMC"، والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن مطربي المهرجانات ناجحون ويواكبون العصر الذي نعيشه حالي، متابعا: "أغاني المهرجانات ناجحة وتعبر عن قصة نجاح مثل أغنية بنت الجيران لازم نستوعب الولاد".

وأشار إلى "يجب توجيه مطربي المهرجانات وعدم منعهم، أنا ضد المنع والرقابة في أي شيء، والرقابة هي ضمير الفنان، محدش حد يقولي تعمل إيه ومتعملش إيه، أنا اللي أقول، لأن الفنان ضمير الأمة وهو القوة الناعمة".