حسين فهمي يفجر مفاجأة في وفاة سعاد حسني: لم تنتحر وكانت راجعة مصر

قال الفنان حسين فهمي إن هناك فنانات متواجدت على الساحة مميزات جدا، موضحا أنه تعامل مع تاريخه الفني مع نجمات جميلات مثل سعاد حسني ونجلاء فتحي ونيللي، كما أنه كان بيني وبين شادية انسجام كبير وتناغم.

وأضاف الفنان حسين فهمي خلال حوار مع برنامج "مساء DMC"، المذاع على قناة "DMC"، والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن هناك غموضا في وفاة سندريلا السينما المصرية سعاد حسني في لندن عام 2001، قائلاً إن المنطق يقول إنها لم تنتحر.

وتابع: "لما نمسك الحادثة نفسها وكل الجوانب اللي فيها بيقول كدة، وبعدين سعاد كانت مقبلة على الحياة وراجعة مصر وكلمتني أكتر من مرة مش منطق يعني إلى جانب أنها كانت بتاخد أدوية علشان عندها آلام في ظهرها واللي عاوز ينتحر طب ما ياخد أدوية كتير وينتحر في السرير، كل اللي بقوله إحساس وأنا بقول كده".