رفع درجة الاستعداد بمستشفيات بورسعيد لمواجهة فيروس كورونا

أعلن الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات بالمحافظة بمختلف تبعياتها وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد Covid-19 وطبقا لتعليمات وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، وبرعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وأوضح أنه تم تدريب الفرق الطبية بالمستشفيات والمراكز والوحدات على طرق الاشتباه والتعامل والوقاية ضد المرض وتم التدريب على الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى لجميع الفرق الطبية أثناء تقديم الخدمة.

كما تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الوقائية، مؤكدا استمرار حملة التوعية الصحية للمواطنين من خلال جميع قنوات الاتصال.

وقال أبو هاشم إنه لا توجد حالات إيجابية بالمحافظة حتى الآن وأن ما يخص هذا الشأن لا يتعدى بعض الحالات المشتبهة والتي ثبت سلبية نتائجها بعد إجراء التحاليل الطبية اللازمة.

وأضاف أنه يتم المتابعة والتقصي لجميع الوافدين من الخارج متابعة دقيقة باستمرار.

وطالب وكيل "الصحة" المواطنين بضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات التي يتم توجيهها لهم من خلال وزارة الصحة والسكان ورئاسة مجلس الوزراء.