تشهد حجر 300 أسرة بسبب كورونا.. بلقاس مدينة تاريخية تربط 3 محافظات

بين عشية وضحاها، تحولت مدينة بلقاس في محافظة الدقهلية إلى حديث الساعة، بعد أن شهدت المدينة وفاة الحالة الثانية بها نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، واتخاذ الدولة عددًا من التدابير الاحترازية داخل المدينة للسيطرة على تفشي الفيروس من بينها إغلاق سوق المواشي بالمدينة ووضع 300 أسرة تحت الحجر الصحي، حسبما أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

الاسم القديم لمدينة بلقاس هو "ديوبوليس"، وبوليس POLIS كلمة يونانية تعنى "مدينة"، وفى علم السياسة تعنى المدينة التى تحكم نفسها بنفسها طبقا للنظم اليونانية، وحسب البوابة الإلكترونية لمحافظة الدقهلية، ربما يكون معنى الاسم هو مدينة الله DIEU POLIS لأن كلمة DIEU "ديو" فى اللغة الفرنسية تعني "الله".

كلمة بلقاس تعني مدينة الله أو البيت الجميل أو أرض المستنقعات

وفى المعاجم الفرنسية، كلمة "كاس CASE"، الجزء الثاني من اسم بلقاس تعنى بيـت، وكلمة "BELLE" تعنى الجميل، لذا تعني كلمة "BELL CASE" البيت الجميل .

وحسب بوابة المحافظة، يوجد رأي آخر يقول إن بلقاس محرفة عن كلمة "بوقوليس" التى تعنى الأرض الواطئة أو المستنقعات التى تربى بها قطعان الماشية، حيث كان هذا حال تلك المنطقة من شمال الدلتا منذ العصور القديمة وحتى أواخر القرن الـ19.

ويشغل مركز ومدينة بلقاس 22% من المساحة الكلية لمحافظة الدقهلية، حيث تقدر مساحته بـ751.5 كيلو متر مربع، من المساحة الكلية للمحافظة التى تقدر بـ3740 كيلومتر مربع، وتبلغ مساحة الأرض الزراعية ببلقاس نحو 126 ألف فدان، ويبلغ عدد السكان بها نحو 95 ألف نسمة.

جغرافيا، يحتل مركز بلقاس الحدود الشمالية كاملة لمحافظة الدقهلية والتي تطل على البحر المتوسط، ويحده من الجهة الجنوبية مركز طلخا، ومن الشرق مركز شربين ومحافظة دمياط ،ومن الغرب محافظة كفر الشيخ، حيث يربط مركز بلقاس بين ثلاث محافظات، دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.

مناخ بلقاس يتأثر بمناخ البحر المتوسـط، ففي الصيف ترتفع الحرارة حتى 30 درجة مئوية وتبلغ أعلى معدلاتها في شهور يونيه ويوليو وأغسطس، وتهـب عليها الرياح التجاريـة الشمالية الجافة وتكون السماء صافية خالية من السحب غالبا، وفى الشتاء تكون الحرارة معتدلة، حيث تبلغ من 8 إلى 18 درجة مئوية.

وتكثر في الشتاء السحب والأمطار وتهب الرياح الغربية الممطرة وتزداد الأمطار في المناطق الشمالية، مثل قلابشو، زيان، أبو ماضي، الستامونى، وتقل في الاتجاه نحو الجنوي.