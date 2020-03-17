هيكل: المنافذ البحرية والبرية لن تُغلق.. وإجراءات حجر صحي قاسية

نفى أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إغلاق المنافذ البحرية والبرية ضمن قرار تعليق حركة الطيران الذي أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي سيبدأ الخميس المقبل وحتى 31 مارس لمنع تفشي وباء كورونا، حيث ذكر أن المنافذ البحرية والبرية تُعد منفذًا للمنتجات الغذائية والاستراتيجية لمصر.

وأضاف "هيكل"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، مع الإعلامية لميس الحديدي، أنه سيتم تطبيق إجراءات حجر صحي قاسية وسيتم الكشف الدقيق على كل من يدخل من كافة المنافذ، مشيدًا في الوقت ذاته بخطة تقليص حضور الموظفين في مؤسسات الدولة خلال الفترة المقبلة.

وتابع: "كل وزارة مكلفة بعمل اللازم خاصة في تلك التي تشهد أعدادا كبيرة من الموظفين من خلال تقسيم العاملين لمجموعتين واتخاذ إجراءات مباشرة العمل عبر تبادل المجموعات بنصف العدد الموجود وهذا توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي مباشرة"، عدا الوزارات الاستراتيجية والمؤسسات الكبرى مثل الدفاع وغيرها لأنها ركن أساسي في تنفيذ خطط المواجهة.

وتابع : "القطاع الخاص لا يمكن للحكومة فرض الإجراءات عليه لكنه عليه ونحن كحكومة نوجه له دعوة من منطق المسؤولية المشاركة في إنفاذ القرار".