حماية المستهلك: تلقينا 235 بلاغا وضبط شركة طبية تبيع منتجات مجهولة

نصح اللواء دكتور راضي عبدالمعطي رئيس جهاز حماية المستهلك بعدم الاندفاع والشراء بطريقة عشوائية، مشددًا على ضرورة الاستهلاك العادل والرشيد.

وأوضح عبدالمعطي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc" أن السلع الاستراتيجية متوفرة بكثرة، مشيرًا إلى أن الاستخدام العادل يجبر التجار الجشعين على التراجع عن جشعهم.

وأشار عبدالمعطي إلى أن جهاز حماية المستهلك ضبط شركة مستحضرات طبية تبيع منتجات مجهولة المصدر، كما تم ضبط مصنع للكيماويات مجهولة المصدر، كما تم ضبط مصنع أدوية مكملات غذائية مجهولة المصدر.

وأكد عبدالمعطي أن الجهاز تلقى 235 بلاغا وشكوى وتمت إحالتها لفريق العمل المكون من حماية المستهلك ومباحث التموين والرقابة التجارية، مشددًا على أن الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك يستقبل الشكاوى على مدار الساعة على رقم 19588.