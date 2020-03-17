نواب أمريكيون: التقينا السيسي وانطباعنا عنه جيد.. ونحترم مصر بشدة

قال ديفيد يوچين برايس، عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي، خلال الجولة السابعة من الحوار المصري الأمريكي الذي تنظمه الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بالحوار الدولي، بالشراكة مع مؤسسة "هاندرز" وكنيسة المسيح المتحدة وكنيسة تلاميذ المسيح، والكنيسة المشيخية ومجلس كنائس كل أمريكا، إن صفقة القرن خطيئة كبرى لأنها لم تتم بين طرفين، بينما الفلسطينيون غير موجودين، مشدداً على أنها ستفشل ولن تحقق الغرض منها.

وأضاف: زرت إثيوبيا منذ عام، والظروف السياسية هناك تؤثر على القرار في مختلف المجالات، وبالطبع القبائل تلعب دوراً كبيراً في الانتخابات، وبالتالي في موضوع سد النهضة.

وأكد كريستوفر هنرى سميث، عضو مجلس النواب عن نيوجيرسى منذ عام 1981، أنه يشارك الرئيس السيسي في عملية ضرورة تجديد الخطاب الديني، مشيراً إلى أنه التقى السيسى أكثر من مرة وترك انطباعاً جيداً لديه، كما التقى مع البابا تواضروس أثناء زيارته نيوجيرسي، واحتفل معه في كنيسته، وأشار إلى أنه التقى "أبي أحمد" رئيس الوزراء الإثيوبي ودار معه حديث جيد لكنه لم يتطرق لقضية سد النهضة.

وأضاف: نحترم مصر بشدة وندافع عن الحريات الدينية في كل مكان بما فيها التضامن مع ما حدث للمسلمين في الصين، موضحاً أنه يطالب مصر بالعمل معه في قضايا منع الإجهاض والإتجار بالبشر والختان، مشيراً إلى أنه حضر المؤتمر الدولي للسكان في مصر عام 1995.

من جانبه، قال النائب جيفري لين فورتنبيري، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الصداقة المصرية الأمريكية بالكونجرس، إنه التقى الرئيس السيسي لمدة ساعتين، ويعلم كثيراً ما يدور في مصر، ويعرف أن القاهرة لن تكون واشنطن.

وعلى مدى 7 أيام سافر وفد مصري يمثل المجتمع المدني إلى الولايات المتحدة، تحديداً بين نيويورك وواشنطن، حيث التقى مع 6 من نواب الكونجرس ومسؤولين في وزارة الخارجية، بالإضافة إلى قيادات كنسية ومجتمع مدني أمريكية وسفيرى مصر في نيويورك وواشنطن.

وأضاف أنه يجب أن تكون هناك طرق مستديمة للتواصل في بعض المشكلات بدلاً من طرحها في الصحف، وأوضح أنه عاش فى المنصورة والإسماعيلية والفيوم فترة ويعلم عن مصر الكثير، وأن الرئيس الأسبق حسني مبارك كان يداعبه قائلاً: "أنت بتلف مصر أكثر منى".

فورتنبيرى يشيد بوجود نائبات في البرلمان المصرى مثل داليا يوسف وماريان عازر ورانيا علواني

وطالب بضرورة تعميق العلاقات المصرية الأمريكية، مشيداً بوجود نائبات فى البرلمان المصرى مثل داليا يوسف وماريان عازر ورانيا علوانى بطلة السباحة، مقترحاً ضرورة تنظيم أسبوع مصرى فى أمريكا لأن مصر من أكبر الدول التى تملك قوى ناعمة من خلال الآثار وأمور أخرى.

داليا يوسف: المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي.. وأولويات مصر تختلف عن أمريكا

وقالت النائبة المصرية داليا يوسف إن البرلمان المصري ضد ختان المرأة وهناك أيضاً آثار أخرى لمنع التجارة في البشر.

وأكد جودى هيس، عضو لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، أن هناك حواراً فى الأوساط الأمريكية حول الإرهاب بشكل عام والمنظمات المختلفة، ومنها جماعة الإخوان، وتساءل هيس: هل الشعب المصري يتقبل الإصلاح الاقتصادي والديني الذي تقوم به الحكومة المصرية بسهولة؟

وأجاب السيد الشريف وكيل مجلس النواب، أن الشعب يثق في الرئيس السيسي، ويتجاوب مع مبادراته المختلفة، موضحاً أن البرلمان أقر مشروع قانون حرية بناء الكنائس، وهناك إعادة بناء للدولة المصرية في كل المجالات.