مسلم: الرئيس استطاع تجاوز مشكلات الماضي والوحدة الوطنية في أفضل حالاتها

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع خلال الفترة الماضية، تجاوز الكثير من المشكلات، وإن الوحدة الوطنية الآن في أفضل حالاتها، وتبقى بعض حالات فردية لا تعكس الروح العامة بقدر أنها تعبِّر عن موروث قديم -للأسف- ساهم فيه المتشددون من الطرفين.

جاء ذلك ضمن الجولة السابعة من الحوار المصري الأمريكي الذي تنظمه الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بالحوار الدولي، بالشراكة مع مؤسسة "هاندرز" وكنيسة المسيح المتحدة وكنيسة تلاميذ المسيح، والكنيسة المشيخية ومجلس كنائس كل أمريكا.

وطالب مسلم خلال مشاركته في الحوار المصري الأمريكي بضرورة أن تتخذ إدارة الرئيس ترامب موقفاً من إعلان الإخوان منظمة إرهابية، لأنهم قاموا بدور تخريبي فى كثير من الدول بدعم أمريكا أيام إدارة الرئيس السابق أوباما.

أندريه زكي: الإخوان يروجون شائعات بين أبناء المهجر

وعلى مدى 7 أيام سافر وفد مصري يمثل المجتمع المدني إلى الولايات المتحدة، تحديداً بين نيويورك وواشنطن، حيث التقى مع 6 من نواب الكونجرس ومسؤولين في وزارة الخارجية، بالإضافة إلى قيادات كنسية ومجتمع مدني أمريكية وسفيري مصر في نيويورك وواشنطن.

وعقد الوفد المصري اجتماعين مهمين بمقر وزارة الخارجية مع براون باك، سفير الحريات الدينية، وكاترين كير القائم بأعمال مدير مكتب مصر في الخارجية، وخلال اللقاء الأول أكد براون أن مصر دولة مهمة لأمريكا في العالم الإسلامي، والحريات الدينية على رأس أولويات واشنطن، بحيث يمارس كل إنسان دينه دون أي ضغوط.

وقال السيد الشريف إن مصر تسعى إلى بناء دولة ديمقراطية حديثة، ولو كانت هناك حالات فردية فيتم التغلب عليها من خلال المؤسسات، وهناك توجه عام لدى الأزهر والكنيسة بأن يأخذوا بالأمور المتوافق عليها، مثل الرحمة والتسامح، وهناك مشاركة مجتمعية بين المسلمين والأقباط في الأعياد المختلفة، كما أن هناك الحكماء من مختلف الأديان، لديهم القدرة على التحرك، مشدداً على أن القانون سيد الموقف في مصر وليس الجلسات العرفية.

وأشار الدكتور أندريه زكي إلى أن الناس في المهجر يقلقون كثيراً على أوضاع وتصرفات غير صحيحة، للأسف روجتها وسائل التواصل الاجتماعي، وتلعب جماعة الإخوان دوراً في ترويجها، لكن هذا لا يمنع أن هناك بعض المشكلات، لكن في المقابل هناك تطور كبير في العلاقة بين المسلمين والأقباط، والحكومة مهتمة جداً بقضايا المواطنة والمساواة.

وأوضحت النائبة نادية هنري أن قانون ازدراء الأديان تم تقديمه في مجلس النواب من خلالها مع زميلتها النائبة الدكتورة آمنة نصير، الأستاذة بجامعة الأزهر، وأن الأمور تسير إلى الأحسن.