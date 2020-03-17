13 سرا عن حياة فريد شوقي.. كان بيخاف من الضلمة وبيحب مسلسلات الأطفال

استضافت الفنانة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc" أسرة الفنان الراحل فريد شوقي "ناهد ورانيا وعبير فريد شوقي" وأحفاده ناهد السباعي ومحمد جمال سعيد للحديث عن الفنان الراحل.

أبناء وأحفاد ملك الترسو كشفوا بعض الأسرار عن حياته الشخصية والفنية كما يلي:

1- كان الفنان الراحل فريد شوقي يخاف من الظلام.

2-كان يخاف من الصراصير والفئران.

3-كن يحرص على الاستماع لإذاعة الشرق الأوسط أثناء الإفطار في شهر رمضان.

4-كان بيحب مشاهدة مسلسلات الأطفال "بكار وبوجي وطمطم".

5-تنبأ لماجد الكدواني وخالد النبوي أنهم يصبحوا من نجوم الفن.

6-رفض وضع اسمه قبل اسم سعاد حسني على أفيش فيلم الكرنك.

7-حرص على إجراء حديث ودي مع اللص الذي سرق فيلته عن ظروفه الاجتماعية.

8-كان دائم الإفيهات وخفيف الدم.

9-أمر سمير غانم بالزواج من دلال عبدالعزيز.

10-كان يحب لعب كرة القدم وظل يلعب كرة القدم لفترة طويلة مع زملائه وأصدقائه.

11-كان يقدم 20 فيلما في العام الواحد تمثيًلا وإنتاجًا.

12-كان يفتح مشاهد الأكشن في بعض أفلامه ويترك باقي تنفيذ باقي المشهد لدوبليره مدرب الأسود محمد الحلو.

13-لم يبنِ المسجد الذي كان مجاورا لمنزله وبُني بالتبرعات وأطلق الناس عليه اسمه بسبب صلاته فيه.