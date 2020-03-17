"أسباب رفع البلاء وطاعة ولي الأمر".. عنوان خطبة الجمعة المقبلة

أعلنت وزارة الأوقاف أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة 20 مارس 2020 م تحت عنوان "الأسباب الظاهرة والباطنة لرفع البلاء، ووجوب طاعة ولي الأمر"، وذلك اتساقًا مع الأحداث الجارية ؛ وبيانًا لواجب الوقت من ضرورة الأخذ بالأسباب.

وأوضحت في بيان لها، أنه سيتم نشر موضوع الخطبة المعدل مساء اليوم الثلاثاء.

من ناحية أخرى قررت الوزارة تعليق اجتماعات اللجان العلمية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية إلى نهاية شهر رمضان المبارك وكذلك أي اجتماعات للجان العلمية بالوزارة أو الجهات التابعة لها خلال تلك الفترة، على أن يتم إنجاز المشروعات العلمية القائمة من خلال التواصل عبر وسائل التواصل الحديثة بين فريق الباحثين واللجان العلمية المتخصصة.