"Dmc" تشهد تعقيم أتوبيسات النقل العام منعا لانتشار كورونا

شهد عمرو كمال مراسل برنامج "صباح الورد" المذاع عبر قناة "Dmc"، علميات تعقيم أتوبيسات هيئة النقل العام، التي تتمّ بشكل يومي وذلك للحفاظ على صحة المواطنين من فيروس كورونا المنتشر.

وشرحت الدكتورة لبنى علي مسؤولة الجودة الطبية بهيئة النقل العام، أنَّ الدولة المصرية والحكومة وضعتا خططا لتنظيف الأتوبيسات بالماء والصابون داخل الجراجات ثم تعقيمها، موضحة "نحث المواطن على ضرورة الحفاظ على نظافته الشخصية أولًا وصحة السائق و"الكومسري" الموجود في الأتوبيس وصحة الراكب الذي يأتي بعده.

وقالت مسؤولة الجودة الطبية بهيئة النقل العام، إنَّ "الكمامة ليست ضرورية لأن المواطنين يسيئون استخدامها، وعند ارتدائها لابد أن يكون لدينا العلم بكيفية ارتدائها واستخدامها بالطرق الصحيحة وارتدائها فقط عند الشعور بالبرد".

وتابعت أنَّ وسائل التعقيم آمنة 100%، مبينا أن "الأتوبيس لا يتعقم دوريا بل قبل خروجه من الجراج فقط، وعليه يجب أن يحافظ المواطنين على نظافة الأتوبيس باعتباره بيته مع عدم تلويث البيئة المحيطة به"، مشيرة إلى أنَّ أهم مكونات التعقيم استخدام الماء والصابون، وبعد ذلك استخدام الكلور المخفف لرش الأرضيات والمقابض.

وأكدت أنه يتمّ الكشف يوميًا على السائق و"الكومسري" وقياس درجة الحرارة لهم يوميًا قبل صعود الأتوبيسات وفي حالة الشك في أي أعراض لا يتمّ تصعيده للأتوبيس للحفاظ على صحة المواطنين، مشيرة إلى أن هيئة النقل العام ستدفع بأتوبيسات أكثر لتقليل التكدس الموجود.