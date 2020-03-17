محافظ المنوفية: تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار

أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، توجيها عاما لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية بنطاق المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المحال التجارية والأسواق والتنسيق مع الجهات الأمنية لضبط الأسواق والتصدي بكل حزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار لأي مظاهر لاستغلال المواطنين.

وأكد المحافظ ضرورة المتابعة الدورية للتأكد من توافر كافة السلع الغذائية والأساسية بالأسواق، وتشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات لمنع محاولات التلاعب التي تجرى من قبل التجار باحتكارها ورفع أسعارها تزامنا مع تزايد معدلات استهلاكها من قبل المواطنين، لتطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

هذا وقد وجه أبو ليمون بضرورة التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، لضبط المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة اللازمة حيالهم، مع إعداد تقرير مفصل بصفة دورية بهذا الشأن.

جاء ذلك في ضوء حرص محافظ المنوفية على إحكام الرقابة على كافة السلع التموينية، وتنفيذا للإجراءات الوقائية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيرس كورونا المستجد.