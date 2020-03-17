أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17-3-2020 في مصر

واصلت أسعار الذهب استقرارها مقارنة بالتعاملات التي وردت بنهاية تعاملات أمس، وترصد "الوطن" متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 17 مارس الحالي ببعض محلات الصاغة والتي جاءت على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

تراوح سعر الذهب عيار 24 بين 777 و789 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 بين 680 و690 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 583 و593 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم إلى 5 آلاف و520 جنيها.