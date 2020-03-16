أسعار الذهب اليوم الاثنين 16-3-2020 في مصر

شهدت أسعار الذهب استقرارًا مقارنة بالتعاملات التي وردت بنهاية تعاملات أمس، وترصد "الوطن" متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين 16 مارس الحالي ببعض محلات الصاغة على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

تراوح سعر الذهب عيار 24 بين 798 و800 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 بين 698 و700 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 598 و600 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم إلى 5 آلاف و600 جنيها.