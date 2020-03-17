"تربية بنين الأزهر" تبدأ الدراسة عن بعد.. وتفاعل إيجابي من الطلاب 

بدأت كليات جامعة الأزهر تفعيل منصات التعليم عن بُعد، إذ أطلقت كلية التربية بنين جامعة الأزهر في القاهرة، قناتها الرسمية على موقع يوتيوب الليلة الماضية، لنشر المحتوى العلمي للمحاضرات والسكاشن العملية تيسيرًا على الطلاب ولتفعيل التعليم عن بعد، بعد انتهاء أعضاء هيئة التدريس من تسجيل المحاضرات الخاصة بكل مادة، على أن تنشر تباعًا خلال الأيام المقبلة، بحسب بيان الكلية.

ولاقت القناة التي نشرت محاضرتين للفرقة الرابعة لمادة تكنولوجيا لاتعليم، إعجابا وقبولا لدى العديد من الطلاب، مع الساعات الأولى لبث فيديوهاتها التعليمية، وشهدت التعليقات إعجابا من الطلاب بالتجربة وتفاعلا معها، وأكدت القناة أنّه سيجري التنويه عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك عن المواد التي تنشر تباعا.

وأكدت صفحة كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة، أنّها ستجيب على تساؤلات الطلاب على المناهج عبر الصفحة، على أن يكون الرد في أسرع وقت ممكن، تيسيرا على الطلاب للتواصل مع الكلية في أي وقت بمختلف الفرق الدراسية.

من ناحيته، طالب الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، بتفعيل نظام التعليم عن بعد بكليات الجامعة، وتطبيق نظام الفصول الافتراضية، بعد صدور قرار تعليق الدراسة بالجامعة لمدة أسبوعين، على خلفية الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ويتابع رئيس الجامعة، خطوات تسجيل المحاضرات التي سيتم بثها للطلاب من خلال مواقع الكليات وموقع الجامعة، مؤكدا أنّ نخبة متميزة من أساتذة الجامعة في مختلف التخصصات العلمية يتولون تسجيلها، وفق أعلى المعايير في الشكل والمضمون، كما استمع إلى توضيح للوسائل التي سيتم استخدامها في طريقة التعليم عن بُعد التي تعمل الكليات على توفيرها للأساتذة والطلاب.

ووجّه رئيس الجامعة بتفعيل منصات التعلم الافتراضية خلال هذا الأسبوع بجميع الكليات، والانتهاء من هذه الإجراءات في أسرع وقت ممكن، حرصا على وقت الطلاب والطالبات، ولتمكين طلاب الجامعة سواء في القاهرة أو الأقاليم من متابعة دروسهم ومحاضراتهم، وتحصيل العلوم حسب المقررات بكل كلية.

من ناحية أخرى، قدّم الدكتور تامر حمزة عميد كلية طب الأسنان بنين بالقاهرة، الشكر لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية، لما بذلوه من جهد في تعقيم العيادات ومبنى الكلية وتأمين حركة المرضى المترددين على العيادات والتكاتف لتقديم خدمة طبية متميزة وآمنة.

كما أعرب عن تقديره للدكتور حسين رمضان محمد مدير العيادات، محمد عبدالرحمن شندي مدير التعقيم المركزي ومكافحة العدوى، وأعضاء الهيئة المعاونة لأعضاء هيئة التدريس من المعيدين والمدرسين المساعدين وأطباء الامتياز، لحسن تعاونهم مع المرضى لضمان تقديم خدمة طبية مجانية متميزة.