عاجل.. إيران تفرج مؤقتا عن 85 ألف سجين لمواجهة انتشار كورونا

صرح المتحدث باسم القضاء الإيراني غلام حسين إسماعيلي، بأن طهران أطلقت مؤقتا سراح حوالي 85 ألف سجين بينهم سجناء سياسيون، في إطار منع تفشي انتشار فيروس كورونا، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

وقال غلام: "نحو 50٪ من المفرج عنهم سجناء لأسباب أمنية، واتخذنا في السجون إجراءات احترازية لمواجهة تفشي المرض".

وكان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، أكد في 10 مارس، أنه طلب من طهران الإفراج مؤقتا عن جميع السجناء السياسيين من سجونها المكتظة والمليئة بالأمراض للمساعدة في القضاء على انتشار الفيروس المستجد.