المالية للمواطنين: قدموا الإقرارات الضريبية إلكترونيا للحد من انتشار كورونا

أهابت وزارة المالية ومصلحة الضرائب، بالأشخاص الطبيعيين تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونياً حرصاً على سلامتهم وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، جاء ذلك في ضوء الإجرءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة وزاره المالية ومصلحة الضرائب المصرية.

وطالبت وزارة المالية، كل الممولين اتخاذ كل التدابير الصحية والوقائية خلال موسم الإقرارات الضريبية الحالي؛ حرصاً على سلامتهم ومنعاً للمساهمة في انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه نظراً للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم كله، وتمر بها مصر أيضاً، وتماشياً مع الإجراءات الوقائية التي تتخذها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في جميع إجراءاتها وحرصاً من المصلحة على حماية الممولين خلال موسم تقديم الإقرارات الضريبية وتأمين سلامتهم وتوفير كل الطرق للوقاية، فإن المصلحة تطالب الشخص الطبيعي الذي يقدم إقراره الضرييى من خلال التوجه للمأمورية التابع لها؛ بتقديم إقراره إلكترونياً أسوة بالأشخاص الاعتبارية، والذي يعتبر تقديم الإقرارات الإلكترونية إلزامياً لهم اعتباراً من أول يناير.

وأوضح أن ذلك يأتي حرصاً على سلامة الأشخاص الاعتباريين وتخفيفا لحالة التزاحم داخل المأموريات، وخاصة مع قرب نهاية الموسم للأشخاص الطبيعيين في 31 مارس 2020، لافتا إلى قيام المصلحة بتفعيل خاصية سداد الضريبة بالبطاقات الذكية إلكترونياً؛ مما يسهل على الممولين استكمال كل خطوات تقديم إقرارتهم الضريبية وسداد الضريبة المستحقة "أون لاين" دون الحاجة للتوجه للمأمورية أو للبنك.

وأشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن طرق السداد متاحة من خلال بوابة سداد مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني باستخدام البطاقات بأنواعها (ميزة – فيزا – ماستركارد) وذلك مقيد بالحد الأقصى المسموح به لبطاقة الممول، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الاتاحة ليست بديلاً عن التحصيل الإلكتروني المتاح حالياً من خلال أفرع البنوك المشتركة في منظومة مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحالية أو منظومة CPS وغيرها.

و شدد عبدالقادر، على كل العاملين بالمصلحة اتباع التدابير الوقائية اللازمة، وسرعة إنجاز العمل خلال الموسم لمنع تواجد أعداد كبيرة من الممولين داخل المأموريات الضريبية، وذلك حرصاً على سلامة كل من العاملين والممولين.

وأضاف أنه خلال موسم الإقرارات الضريبية الحالي الذي بدأ في 1 يناير 2020، حتى 31 مارس للأشخاص الطبيعيين، وحتى 30 أبريل التالي للأشخاص الاعتبارية، فإن جميع الأشخاص الاعتبارية ستقدم خلال هذا الموسم إقراراتها الضريبية إلكترونيا، أما الأشخاص الطبيعيين فإن تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا يكون اختياريا وليس الزاميا لهذا العام، ومن ثم يستطيع الشخص الطبيعي تقديم إقراره الضريبي وملء كل الجداول الملحقة به إلكترونياً ويستفيد من مزايا هذا النظام الإلكتروني لتوفير وقته وجهده وضمانا لسلامته.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، أن الشخص الطبيعي (صاحب نشاط مهني أوتجاري أو صناعي أو لديه إيرادات ثروة عقارية) يستطيع أن يسجل نفسه على بوابة مصلحة الضرائب المصرية لتقديم اقراره الضريبي إلكترونيا، والذي يتوفر له 3 أنواع من إقرارات الدخل للأشخاص الطبيعيين وهي: الإقرار 101 ويخص الأشخاص الطبيعيين (أصحاب النشاط التجاري او الصناعي أو المهني أو إيرادات الثروة العقارية بالإضافة الى المرتبات) والذي ليس لديه دفاتر وحسابات منتظمة، وإقرار 103 لأصحاب نشاط السيارات الأجرة والنقل، وذلك لتسهيل تقديم الإقرار الضريبي عليهم، إضافة إلى الإقرار 105 والذي يخص الأشخاص الطبيعيين (أصحاب النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو إيرادات الثروة العقارية إضافة إلى المرتبات) والذي يمسك دفاتر وحسابات منتظمة مؤيدة بمستندات يمكنه الاستفادة من خدمات البوابة الالكترونية .

وناشد رئيس مصلحة الضرائب كل المواطنين باتباع طرق الوقاية اللازمة التي أعلنت عنها وزارة الصحة للخروج من هذه الأزمة، متمنيا السلامة للجميع، والشفاء للمصابين.