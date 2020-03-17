السعدني يهنئ دينا الشربيني بعيد ميلادها: صورنا وحشة بس كلها ضحك

هنأ الفنان أحمد صلاح السعدني الفنانة دينا الشربيني عبر حسابه الشخصي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعيد ميلادها الـ35 من خلال نشر صور تجمعهما سويا.

وعلق "السعدني": "كل سنة وأنتي طيبة يا طيبة، صورنا وحشة قوي بس كلها ضحك وهبل وربنا ما يقطعلنا عادة".

يُذكر أنَّ آخر أعمال الفنانة دينا الشربيني فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، لـ كريم عبدالعزيز بطوله ماجد الكدواني، إنتاج وائل عبدالله ولؤي عبدالله، أوسكار للتوزيع ودور العرض تأليف إيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وضيوف الشرف مفاجأة حلوة جدا، صيف 2020".

ويتنالو فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" قضية الزواج في إطار كوميدي.