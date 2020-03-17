إزالة مخالفات بناء بقرية سياحية على طريق "الإسكندرية - مطروح"

أصدر الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بإزالة مخالفات البناء الواقعة بقرية سياحية كائنة بين علامتى الكم 125.886 و 126.982 طريق "الإسكندرية - مطروح" الساحلي والتابعة لجهاز حماية أملاك الهيئة.

وقال المهندس أشرف أحمد السماليجي رئيس جهاز حماية أملاك الهيئة، إن مخالفات البناء التي صدر قرار بإزالتها، تَمثلت في بناء مبنى دور أرضي بمساحة نحو 203 م2 بسقف صاج كامل التشطيب وملحق به من الناحية الغربية مساحة نحو 910م2 دون ترخيص.

وأضاف السماليجي، أن القرار نص على أن يتولى جهاز المدينة بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالة.