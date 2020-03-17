رئيس لجنة الاتصالات البرلمانية يوضح حقيقة إصابة شخصين بكورنا في طوخ

أصدر النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعضو البرلمان عن مركزي طوخ وقها بيانا، اليوم، أوضح فيه حقيقة ما تداولته جروبات طوخ علي مواقع التواصل الاجتماعي عن اكتشاف حالتين مصابتين بفيروس كورونا، ودعا النائب، في البيان، المواطنين بعدم تداول الشائعات والحصول علي المعلومات من مصدرها.

وقال النائب في البيان إنه "بخصوص حقيقة الحالتين بعد الإبلاغ عنهما في مدينة طوخ ظهر سلبية الحالة الأولى وجاءت نتيجتها سلبية وتحليلها لم تظهر الإصابة بالمرض". وأضاف البيان أن الحالة الثانية كانت في العين السخنة منذ فترة، وعاد لمسكنه، وظهرت عليه الأعراض، فانتقل الفريق الطبي لمنزله، برفقة السيارة المجهزة وقوات الأمن، وأكدت تحاليل المعامل المركزية بوزارة الصحة أنها إيجابية، وعلى الفور، تم نقل الحالة إلى الحجر الصحي بمنطقة العجمي بالإسكندرية.

وأكد النائب في بيانه، الذي نشره عبر صفحته على التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الحالة الإيجابية لم يجرى حجزها في مستشفي قها، كما ذكر البعض، وأنه جرى نقلها إلى الإسكندرية تحت إشراف قوات الأمن برئاسة العميد فوزي عبدربه ومتابعة مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية اللواء جمال الرشيدي.

وأشار البيان إلى أن أجهزة وزارة الصحة تجري الآن الكشف علي المخالطين للحالة سواء في العين السخنة، أو ممن كانوا معه في طوخ، وعمل التحاليل اللازمة لهم. وناشد النائب في بيانه المواطنين بالبعد عن أي شائعات، قائلا:" الأمر جاد ولابد من الحرص الشديد وعدم خروج الأطفال والابتعاد تماما عن أي تجمعات.