للتصدي لكورونا.. نصائح وزارة الصحة لتقوية جهاز المناعة

مع حالة الذعر التي أصابت العالم في الآونة الأخيرة، بسبب انتشار فيروس كورونا، قدمت وزارة الصحة والسكان نصائح للمواطنين لتقوية جهاز المناعة، الذي يعد العامل الأهم في الشفاء من كوفيد 19 حال الإصابة به، كالتالي:

تناول العسل الأبيض يعزز المناعة، فمعلقة من العسل الأبيض على كوب من الماء صباحا يرفع المناعة وينقي مسار الهواء في الجهاز التنفسي.

شرب عصير البرتقال بالجزر فهو مصدر مهم للفيتامينات، لأن الجزر غني بفيتامين أ المعزز للجهاز المناعي، والبرتقال غني بفيتامين ج الذي يحمي من الأمراض المعدية.

طبق السلطة يعزز المناعة، فالخضار الطازج مصدر غني بالفيتامينات ومعزز للمناعة، وللحصول على كامل الفائدة يُفضل أن يحتوي الطبق على خضراوات من كل لون، الأحمر مثل الطماطم والفلفل الأحمر والأصفر مثل الفلفل الأصفر والجزر والأخضر مثل الخيار والجرجير والخس والأبيض مثل الفجل والبصل والبنفسجي مثل البنجر.