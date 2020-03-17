عاجل.. الجزائر تغلق المساجد ودور العبادة بسبب كورونا

أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري يوسف بلمهدي، اليوم الثلاثاء، تعليق صلاة الجمعة وغلق المساجد للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره، لكن مع الإبقاء على رفع الآذان.

وقال بلمهدي -في تصريحات للتلفزيون الجزائري اليوم- إن لجنة الفتوى فصلت في مسألة أداء الصلوات بالجوامع والمساجد حيث قررت تعليق صلاة الجمعة والجماعات وغلق المساجد ودور العبادة في كافة أنحاء البلاد.

وأضاف أن اللجنة أكدت أنه صار من اللازم شرعًا اتخاذ الإجراءات سابقة الذكر حرصًا على أرواح المواطنين ومرافقة الإجراءات الحازمة التي اتخذتها أجهزة الدولة وقطاعاتها، كما تأتي هذه الخطوة نظرًا للتطورات المقلقة التي ينتشر بها الفيروس، تفاديًا لوصول بلدنا إلى ما وصلت إليه بلدان أخرى من استفحال الوباء وهو الإجراء الذي سيستمر العمل به إلى أن يرفع الله عنا هذا البلاء.

وأشار إلى أن اللجنة قررت المحافظة على رفع شعيرة الآذان، مع التشديد على ضرورة التزام الجميع بالتدابير والإجراءات اللازمة في هذا الصدد.