ضبط 201 قطعة سلاح و198 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 201 قطعة سلاح ناري، بحوزة 169 متهما، كما جرى تنفيذ 80 ألفا و329 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 6 تشكيلات عصابية، ضموا 16 متهما، ارتكبوا 29 حادثا متنوعا، وضبط 198 قضية مخدرات بحوزة 214 متهما.

وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين، جرى ضبط 31 متهما في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، وضبط 111 دراجة نارية مخالفة، وجرى إعادة 4 سيارات و14 دراجة نارية، وضبط 19ألفا و727 مخالفة مرورية، كما جرى فحص 86 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، حيث تبين إيجابية 6 منهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استمرار الحملات الأمنية.