التضامن : الأم المثالية الأولى من دمياط تليها الإسكندرية ثم بني سويف

عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، صباح اليوم، مؤتمراً صحفياً بمقر الوزارة، لإعلان أسماء الأمهات المثاليات لعام 2020 على مستوى محافظات الجمهورية.

وأعلنت القباج، أن المركز الأول علي مستوى الجمهورية، فازت به أمينة راشد إبراهيم رحمة من محافظة دمياط، وفازت بالمركز الثاني ماجدة ثابت محمد هريدي من محافظة الإسكندرية، وتأتي زينب محمد عبدالحميد فايزى في المركز الثالث من محافظة بني سويف.

كما أعلنت القباج، أسماء الأمهات المثاليات لكل محافظة، ففازت صفية محمد محمود منسي من محافظة أسيوط كأم بديلة أولى، كما فازت أمينة عبدالحميد عبد العزيز من محافظة الجيزة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية من ذوي الاحتياجات الخاصة وصفاء مصطفى مصطفى عبدالجواد من الجيزة فازت كأم لابن من ذوي الاحتياجات الخاصة، أيضاً فازت أمينة محمد فتحي من الغربية أم مثالية لشهيد القوات المسلحة، وفازت سهام مصطفى كمال من القاهرة أم مثالية لشهيد الداخلية.

وصرحت القباج، أن عدد الأمهات الفائزات على مستوى الجمهورية 32 أماً فائزة وفقاً للمعايير والشروط الموضوعة من قبل اللجنة المركزية المشكلة من ممثلي الجهات المعنية، وقد تقدم لهذا العام 762 أماً من أجل الاشتراك بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى المحافظات، وانطبقت بالفعل الشروط على 404 منهن.

وفي كلمتها، هنأت القباج الأمهات الفائزات، مؤكدة حرص الوزارة علي تكريم الامهات المثاليات علي مستوى الجمهورية وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضحت القباج، أن شروط اختيار الأم المثالية لعام 2020 تضمنت عدة عناصر منها عطاء الأم للأسرة، وترسيخ القيم الإنسانية لها، وإعلاء معنى الأسرة في نفوسهم، وقدرة تلك الأم على المحافظة على تماسك الأسرة وترابطها، الحرص على القيام بالتوازن بين تعدد المسؤوليات الخاصة بها، وتعزيز القيم الإيجابية للأبناء واحتضانهم ورعايتهم بالعطف والحنان، ومدى قدرة حفاظ الأم المتقدمة على كيان الأسرة وكفاحها ومواجهتها للتحديات، إضافة إلى إعلاء من قيمة الأسرة البديلة وتشجيع الأسرة على كفالة الأيتام والأطفال الذين لا يجدون مأوى، وتفعيل دور الأسر البديلة وذلك حرصاً على توفير جو الأسرى للأبناء.

وذكرت القباج، أن الشروط الخاصة بمسابقة الأم المثالية لعام 2020، أن تكون الأم المتقدمة أكبر من 50 سنة، في آخر يوم من شهر ديسمبر لعام 2020، وألا تكون الأم المتقدمة أمية، ألا يكون لدى الأم المتقدمة أكثر من 3 أبناء فقط، باستثناء محافظات الحدود (البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء، مرسى مطروح، الوادي الجديد وأسوان) فتكون الأم المتقدمة ليس لديها أكثر من 5 أبناء ، أيضاً حصول أبناء المتقدمة على المؤهلات العالية، ويستثنى الابن الغير قابل للتعلم وهو المعاق ذهنياً ً.

وفي ختام كلمتها اكدت وزيرة التضامن الاجتماعي التزام الوزارة بعدم عقد انشطة تتضمن تجمعات ولكن لاهمية الحدث وقيمة الام المصرية كان لابد من عقد مؤتمر صحفي لم ندعوا له الا عدد قليل كنوع من تكريم الامهات وبعد المؤتمر الصحفي اصطحبت الامهات المثاليات الي مكتبها واستمعت لعدد من مطالبهم وقصص كفاحهم