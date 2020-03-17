بينهم 3 أشقاء.. ضبط 4 أشخاص ينقبون عن الآثار بأسيوط

تمكن فريق مباحث مركز شرطة صدفا بمديرية أمن أسيوط، من ضبط أربعة أشخاص بينهم ثلاثة أشقاء ينقبون عن الآثار بمنزل الأشقاء الثلاثة بقرية كوم أبو حجر دائرة المركز.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة صدفا يفيد وردت معلومات لضباط مباحث المركز، أكدتها التحريات مفادها قيام كلا من"ج . ف . ع . ت "، 35 سنة، فلاح، و"ك . ف . ع . ت " 32 سنة، فلاح، و"ا. ف . ع . ت " 25 سنة، فلاح، و" ر . خ . ت. "31 سنة، فلاح، جميعهم مقيمين بقرية كوم أبو حجر، دائرة المركز بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزل الأول والثاني والثالث بذات الناحية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط وحدة مباحث مركز صدفا مدعومين بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن من ضبطهم، وبحوزتهم أدوات الحفر كما تم ضبط فرد رصاص محلي الصنع بحوزة الأول. وبمواجهتهم، أقروا بقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار والسلاح بقصد الدفاع. تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين.