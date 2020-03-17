لأول مرة.. إجراء قرعة الحج في القليوبية بدون مواطنين بسبب كورونا

أجرت مديرية أمن القليوبية قرعة الحج لعام 2020، اليوم الثلاثاء، بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، واللواء جمال الرشيدي مدير الأمن، ولم يسمح بحضور المواطنين المتقدمين للقرعة، تنفيذا لقرار حظر التجمعات، منعا لانتشار عدوى كورونا.

وبلغ عدد المتقدمين 5432 شخصا، وتبلغ النسبة المخصصة لتأشيرات المديرية 1207 تأشيرة، بنسبة 10% تزكية لكبار السن، بعدد 122 تأشيرة، وبلغت قرعة الأقسام والمراكز 1085، والاحتياطي 302.

من جانبه، أشار اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، إلى أنه تم عقد القرعة في قاعة مديرية الأمن بحضور المحافظ وقيادات المديرية، وأكد مدير الأمن أنه سيتم إرسال النتائج إلى الأقسام والمراكز الشرطية متضمنة الكشوف النهائية بالأسماء التى تم اختيارها بالقرعة القانونية، كما سيتم إعلانها على موقع المديرية الإلكتروني وعلى موقع وزارة الداخلية، وتابع:" على كل متقدم الدخول إلى أي من تلك المواقع لمعرفة النتيجة"، ووجه مدير الأمن التحية للفائزين، متمنيا لهم حجا مبرورا وذنبا مغفورا.

يشترط للفائزين بقرعة الحج، إثبات الحالة الصحية بصورة تفصيلية، وبيانات المرافق، وتشمل بطاقة الرقم القومي، وتوضيح صلة القرابة بالنسبة لمقدم الطلب، ورقم الهاتف المحمول، ويوقع الطالب والمرافق بأن البيانات المدونة صحيحة .

وتُخصص نسبة الـ 10 % من تأشيرات الحج لأكبر المتقدمين سناً بكل مديرية، حيث تقوم منظومة الحج الموحدة بتجميع بيانات المتقدمين وترتيبهم تنازليًا حسب السن لكل محافظة على حدة، ويتم استبعادهم من القرعة واعتبارهم فائزين بالحج بالتزكية وإدراج ما دون ذلك ضمن القرعة العامة.